Ex vincitrice del Grande Fratello rivela: “Nella casa ho infranto le regole per…”

Il Grande Fratello è uno dei programmi che ha fatto la storia della televisione italiana. Tra le protagoniste del reality show vi è stata Serena Garitta, che oggi è il nuovo volto del programma Data Room di Sky. Proprio la conduttrice ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello sport dove ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, rivelando un dettaglio mai svelato. L’ex vincitrice ha svelato di aver rischiato la squalifica a pochi giorni dalla finale. Serena Garitta ha dichiarato le seguenti parole: “Nella casa infransi le regole per chiedere a un cameraman se ci eravamo salvati: scoppiò un putiferio, venni graziata”. La donna ha raccontato di aver chiesto ad un cameraman di svelarle se la sua squadra del cuore si era salvata nel campionato. L’ex gieffina ha raccontato di non aver ricevuto risposta ma solo un “sei forte” che fece scoppiare un putiferio.

Serena Garitta parla dell’esperienza al Grande Fratello

Intervistata dalla Gazzetta dello sport, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. La donna ha riferito che il programma ha cambiato totalmente il suo percorso, dandole sicurezza e autostima che le mancava per fare questo lavoro. La conduttrice di Data Room su Sky ha dichiarato: “Pensavo di non essere all’altezza, invece da allora sono rimasta in tv. Con i soldi vinti ho comprato una casa a Roma, che ho poi rivenduto quando ho deciso di tornare a Genova per stare più vicina a mio figlio”. La donna ha concluso, svelando che quando vinse la sua edizione ci furono più di 8 milioni di telespettatori a seguirla, che le diedero una popolarità immensa che ha saputo sfruttare.