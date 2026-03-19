Ex protagonista del Grande Fratello 2024 diventa scrittore: l’annuncio scatena fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore, un ex gieffino dell’edizione 2024 ha fatto un annuncio che ha scatenato tutti i suoi fans. Si tratta di Tommaso Franchi, che in questi giorni è al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Mariavittoria Minghetti, conosciuta al Grande Fratello. Il giovane è stato ospite di una trasmissione radiofonica toscana dove ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti. Tommaso Franchi ha dichiarato le seguenti parole: “visto che ho la passione di raccontare le storie ho avuto l’opportunità da parte della Rizzoli, che è una casa editrice che fa romanzi e niente adesso ho firmato, uscirà il romanzo.”

Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi diventa scrittore

Tommaso Franchi diventerà scrittore. L’ex protagonista del Grande Fratello 2024 è pronto a mettere su carta i suoi racconti che avevano emozionati sui social. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato i suoi fans. In rete si leggono diversi commenti come questo: “Ho sempre amato le sue storie, i suoi racconti, anche quelli inventati al momento e poi quelli mitologici con messaggi di vita e vedere le sue parole su carta sarà da 10”. Una novità che arriva a pochi giorni dall’annuncio della rottura con Mariavittoria Minghetti. Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, il senese avrebbe deciso di porre fine alla storia d’amore con la dottoressa romana, non essendo più innamorato di lei.