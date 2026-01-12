Ex Ilva Taranto, operaio muore cadendo dall'alto

Un'altra tragedia sul lavoro si è consumata questa mattina all'ex Ilva di Taranto. Un operaio, dipendente di una ditta dell'appalto, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di diversi metri ment...

Un'altra tragedia sul lavoro si è consumata questa mattina all'ex Ilva di Taranto. Un operaio, dipendente di una ditta dell'appalto, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di diversi metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento siderurgico. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:30 e, nonostante i soccorsi immediati, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio stava lavorando su una piattaforma sopraelevata quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo. I colleghi presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma all'arrivo del 118 il lavoratore era già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) per effettuare i rilievi del caso. L'area dell'incidente è stata sequestrata per consentire tutti gli accertamenti necessari. Non è ancora chiaro se l'operaio indossasse correttamente i dispositivi di protezione individuale.

Un'emergenza che non si ferma

La morte dell'operaio all'ex Ilva riaccende i riflettori sulla piaga delle morti bianche in Italia. Solo nelle ultime settimane si sono registrati diversi incidenti mortali sui luoghi di lavoro, dalla Puglia al Veneto. I sindacati hanno immediatamente chiesto un'accelerazione sui controlli e sull'applicazione delle norme di sicurezza. La Cgil ha proclamato uno sciopero di otto ore nello stabilimento tarantino per protestare contro le condizioni di lavoro e chiedere maggiori tutele. Secondo i dati Inail, nel 2025 si è registrato un aumento del 3% degli infortuni mortali sul lavoro rispetto all'anno precedente.

Le reazioni politiche e sindacali

Il sindaco di Taranto ha espresso "profondo cordoglio" per la famiglia della vittima, auspicando che venga fatta piena luce sull'accaduto. Anche la Regione Puglia ha manifestato vicinanza ai familiari, promettendo un impegno concreto per migliorare le condizioni di sicurezza negli stabilimenti industriali. I rappresentanti sindacali presenti nello stabilimento hanno denunciato la necessità di investimenti maggiori in formazione e prevenzione, sottolineando che troppo spesso i lavoratori sono costretti a operare in condizioni precarie per rispettare ritmi di produzione insostenibili.