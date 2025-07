Ex gieffino riabbraccia Helena Prestes e Javier Martinez: “Legame che va oltre le telecamere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare con la loro storia d’amore. Proprio la coppia si trova attualmente in Grecia e più precisamente a Paros per prendere parte ad una viaggio-lavoro. In questo frangente, i due sono stati ospiti di una diretta Instagram di un altro ex gieffino. Si tratta di Mattia Fumagalli, che ha partecipato insieme agli Helevier all’ultima edizione del Grande Fratello. Il maestro di sci ha fatto una diretta nel suo profilo Instagram in cui sono intervenuti oltre ad Helena Prestes e Javier Martinez, anche Amanda Lecciso, Luca Calvani e Federico Chimirri. In questo frangente, i sei ex gieffini hanno dimostrato di aver instaurato un’amicizia che va oltre le telecamere della casa più spiata d’Italia. Proprio Mattia Fumagalli ha scritto un lungo post su Instagram dove ha usato parole di stima nei confronti dei suoi amici.

Mattia Fugamalli ed il messaggio dopo la diretta con Helena Prestes e Javier Martinez

Nel lungo messaggio scritto da Mattia Fumagalli su Instagram si leggono le seguenti parole: “Non era una diretta programma, non era prevista ma forse proprio per questo… era vera. Quando i legami sono sinceri, quando nascono nella semplicità e nel rispetto reciproco, vanno oltre le telecamere, oltre gli impegni e il tempo.” L’uomo ha poi continuato: “Oggi abbiamo vissuto un momento che non aveva nulla di costruito solo persone che si vogliono bene, che si emozionano e portano con sé un carico di storie, di muri scalati, di cicatrici che non hanno avuto paura di mostrare…”. Parole che hanno scatenato il commento da parte di Helena Prestes, attualmente in Grecia con Javier Martinez. La donna ha scritto: “Non previsto”.