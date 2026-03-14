Ex gieffina emoziona Helena Prestes a Verissimo: il dolce messaggio

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. La modella brasiliana è stata ospite della puntata di Verissimo, andata inonda il 14 marzo sui teleschermi di Canale 5. La donna ha parlato dei momento difficile che ha vissuto sopraggiunto in seguito alla morte del padre Antonio. Un’intervista toccante che ha visto anche la partecipazione di un’ex gieffina, che ha voluto fare una sorpresa ad Helena Prestes. Si tratta di Stefania Orlando che ha mandato un video-messaggio all’influencer brasiliana che ha l’ha emozionata molto. In esso, l’ex compagna di Andrea Roncato ha dichiarato le seguenti parole: “Io ed Helena ci siamo conosciute all’interno del Grande fratello, quel luogo dove molte persone sostengono che non possono nascere amicizie o amori autentici. Quando sono entrata nella casa gli occhi di Helena avevano uno sguardo diverso dagli altri come se fossero pieni di felicità di vedermi mi vedeva come una persona che poteva darle dei buoni sicuri.“

Stefania Orlando sorprende Helena Prestes a Verissimo

Nel corso dell’ospitata a Verissimo, Stefania Orlando ha sorpreso Helena Prestes con un dolce video – messaggio. La donna ha usato parole di stima nei confronti della brasiliana, dichiarando così: “è una donna estremamente gelosa, lei non manca mai in ogni messaggio, in ogni telefonata di dire ti voglio bene. Lei con il papà aveva un rapporto particolare però forse proprio per questo oggi aveva più bisogno di lui. Sarà per lei una mancanza che si porterà dietro sempre ma come sempre riuscirà a superarlo.” Stefania Orlando ha concluso, facendo un dolce augurio alla modella: “io ti auguro con tutto il mio affetto di realizzare tutti i tuoi desideri,dal punto di vista lavorativo e sia quello personale con Javier di creare con lui una bella famiglia perché sono sicura che ti renderà più felice”