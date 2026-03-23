Ex gieffina e quelle dolci parole per Anita Mazzotta: “Ha stravinto il Grande Fratello”

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I protagonisti del Grande Fratello 2025 continuano a far notizia a distanza di ormai mesi dalla fine della loro edizione. Tra questi Benedetta Stocchi che ha rilasciato un’intervista radiofonica a Non succederà più, il programma condotto da Giada Di Miceli. La romana ha parlato della sua esperienza all’interno del programma, dichiarando in questo modo: “è stata bellissima, è stata un’esperienza, guarda, che io mi sono goduta al mille per mille. Mi porto dentro tantissime emozioni, tanta consapevolezza. È stata un’esperienza, guarda, delle volte sai che dico quando me lo chiedono? Indescrivibile. Sì, molto forte, ma bella, bella, bella.” Benedetta Stocchi ha quindi rivelato con chi è rimasta in ottimi rapporti dopo l’uscita dalla porta rossa. La romana ha ammesso: “Io ho instaurato un rapporto con Anita Mazzotta. Il primo giorno lo sguardo così. Ha stravinto questo Grande Fratello. Oltre Anita sento Giulia, Donatella. Diciamo che li sento un po’ tutti, poi c’è chi sento un po’ più e un po’ meno.”

Grande Fratello, Benedetta Stocchi torna a parlare di Domenico D’Alterio

Ospite di Non succederà più, Benedetta Stocchi ha fatto una rivelazione in merito al rapporto con Domenico D’Alterio. La romana ha dichiarato: “con lui non c’è mai stata questa storia d’amore di cui tutti parlavano. Non mi piaceva assolutamente. Ma davvero. Te lo confermo assolutamente!“. La donna ha quindi parlato di Valentina Piscopo, con la quale si era resa protagonista di violenti scontri al Grande Fratello. La donna ha ammesso: “Penso che magari vedendo tutto quello che vedevano gli altri da fuori possa aver pensato la stessa cosa. Poi ci sono state anche delle reazioni via social. Io ho detto che se loro tornassero insieme sarei contentissima. Ben venga. Credo che ci sia stato un riavvicinamento.”