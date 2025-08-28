Ex gieffina ammette su Helena Prestes e Javier Martinez: “Costruito qualcosa di vero”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si stanno godendo una vacanza da sogno in America. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello è volata a New York sia per impegni di lavoro che per visitare i luoghi caratteristici del posto. La modella brasiliana e lo schiacciatore del Terni Volley Academy sono apparsi complici e innamorati nel corso di alcuni video e foto pubblicati nei rispettivi social. Di recente, un’ex gieffina ha commentato la storia degli Helevier, rilasciando alcune dichiarazioni a Fanpage. Si tratta di Nikita Pelizon, che con Helena Prestes ha partecipato all’edizione di Pechino Express del 2022 dove sono arrivate seconde. La donna ha dichiarato le seguenti parole:”Ci sentiamo spesso per messaggio e lei mi dice che va tutto bene, ma io la vedo negli occhi. Quegli occhi parlano più di mille parole.”

Nikita Pelizon crede che Javier Martinez sia quello giusto per Helena Prestes

L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha rivelato di credere che Javier Martinez sia quello giusto per la sua amica. Nikita Pelizon ha poi aggiunto su Helena Prestes: “La vedo molto innamorata e serena, ed è bello vedere che dopo tutte le difficoltà e le complicazioni tipiche di un reality, sia riuscita a costruire qualcosa di vero”. Gli Helevier, nel frattempo, continuano il loro viaggio in America. La coppia si è recata nella giornata di ieri a visitare il museo Moma di New York dove hanno potuto osservare da vicino le più importanti opera d’arte come il quadro Gli amanti di Magritte.