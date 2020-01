Evento solidale a favore dell’Oncologia Pediatrica di San Giovanni Rotondo

Si è svolto ieri sera presso la sala Cinecircolo Frassati, Parrocchia San Giuseppe Artigiano a San Giovanni Rotondo, la presentazione di un gran bel evento solidale, il Progetto Marea, denominato musica, danza, narrativa…un racconto che diventa spettacolo. L’autore del romanzo e ideatore dell’evento Andrea Buono. L’evento é stato presentato e condotto dalla speaker radiofonica di ReteSmash Gargano, Francesca Finizio.

La serata é stata allietata dai brani di Antonello Venditti, interpretati dalla voce di Michele Longo, accompagnato da Gino Urbano e Nicola Perrone, sulle cui note si sono esibite le ballerine della Scuola di danza Stars Dance School di Alessandro Longo.

Le voci narranti di Chiara Di Maggio, Francesco Augello e Rosanna Gemma della Scuola di Teatro ‘Le piume del vento’ di Pia Martino e Luigi Ciavarella hanno emozionato gli astanti ed hanno fatto viaggiare con l’immaginazione.

A fine serata l’autore del romanzo ha firmato le copie.

Il ricavato dalla vendita verrà devoluto interamente al reparto di Oncologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza.

Il libro è in vendita a Manfredonia presso:🔸️La cartolibreria Centofiori in C.so Roma 140;🔸️La cartolibreria Tuppi in Corso Manfredi.

A San Giovanni Rotondo presso:🔸️l’edicola Palladino in P.zza Europa;🔸️La cartolibreria Steduto in C.so Umberto 1.

I bambini del reparto di oncologia pediatrica ringraziano.