Evento per la Festa dell’Immacolata organizzato dall’ASD Manfredonia Corre

In occasione della Festa dell’Immacolata la A.S.D. Manfredonia Corre organizza una uscita di gruppo con benedizione finale alla Madonnina del Belvedere situata proprio al belvedere presente sulla strada per Ruggiano frazione Montagna – Manfredonia (FG).

Il rito liturgico sarà celebrato da Don Luca Santoro parroco di Mattinata e ultra-maratoneta.

L’appuntamento è fissato presso il ristorante/pizzeria la Vela D’Oro situato in via Scaloria alle ore 07:15.

Si procederà in gruppo verso la montagna, mentre per chi vorrà raggiungere direttamente la Madonnina in auto l’appuntamento è fissato al belvedere per le ore 08:00.

Tutti gli sportivi sono invitati!