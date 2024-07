Eventi speciali per celebrare i due Siti Unesco di Monte Sant’Angelo nell’anno della Capitale cultura di Puglia: sabato e domenica tutti alle faggete vetuste della Foresta umbra

A luglio Monte Sant’Angelo festeggia il suo secondo sito Unesco: le faggete vetuste della Foresta umbra, iscritte nel 2017 nell’ambito del bene transnazionale “Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa”. Sabato 6 e domenica 7 luglio andrà in scena “Buon compleanno Faggete”, una due giorni fra visite guidate, spettacoli, appuntamenti culturali.

Domani sabato 6 luglio a Monte Sant’Angelo l’appuntamento più atteso è con “Una notte in foresta, passeggiata in notturna”. Il sentiero adatto a tutti, di qualche chilometro, prevede delle tappe di sosta per l’osservazione degli animali e l’ascolto dei suoni. L’esperienza comincerà alle ore 20.30 e terminerà intorno alle ore 23.00. Partenza dalla Trattoria in Foresta.

Una notte in foresta non è il silenzio che può dare un luogo caotico di giorno, ma il risveglio di una natura nascosta che all’imbrunire si risveglia. Ecco allora i richiami dei gufi, dei barbagianni, e degli allocchi, ma anche il grugnire di cinghiali alla ricerca di ghiande o frutti che la foresta lascia cadere, o il mormorio delle foglie al passaggio di volpi e ricci. Magari al lago d’Umbra si potrà anche imbattersi in qualche capriolo che viene lì ad abbeverarsi. Ecco, allora, una notte in Foresta, dove la visita quasi impedita si affida all’udito, al tatto e all’odorato per scoprire un volto nuovo di un luogo fiabesco.

Domenica 7, invece, si terrà Bike in Foresta (partenza da Elda Hotel alle ore 10.30. Info: Mooveng Noleggio e Tour Green in Puglia) e la seconda tappa del “Cammino dei due Siti UNESCO” con Monte Sant’Angelo Francigena(partenza dalla Foresta verso il Santuario).

Il progetto speciale “Monte Sant’Angelo Capitale cultura Puglia 2024” è promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo, dal Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

Prenotazioni https://forms.gle/PjJLN3bKp9TXE4KV8