Eva Henger debutta alla regia di un film

Eva Henger debutta alla regia con il film “Quella Brava Ragazza”, un thriller psicologico che affronta temi come omicidi, tradimenti e il rapporto tra genitori e figli. La ex attrice hard, oggi regista, spiega che il suo obiettivo è mettere in luce anche le dinamiche della gioventù di oggi, definendola egoista e disposta a tutto, spesso sotto l’influenza dei social media.

Nel cast Sergio Muniz e Nadia Rinaldi

Henger, che ha percorso un cammino professionale vario come sceneggiatrice, fotografa e assistente regista, ha deciso di intraprendere questa nuova sfida a 53 anni, maturando con l’esperienza. La produzione del film si svolge in Piemonte, con un cast che include Sergio Muniz, Nadia Rinaldi, Felicia Faller, Jennifer Caroletti, e il giovane debuttante Angelo Salzillo.

L’attrice si mostra soddisfatta del primo periodo di riprese e ringrazia la sua troupe, riconoscendo di aver ancora molto da imparare. Eva Henger, che si dichiara pentita del passato, sottolinea come il suo lavoro si basi sulla crescita personale e professionale, e si dice orgogliosa di aver fatto il salto dietro la macchina da presa.