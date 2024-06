Europee per la prima volta votano gli studenti fuori sede, il 40% vota Verdi, PD secondo, solo 93 voti per la Lega

Europee 2023, per la prima volta nella storia è stata data la possibilità di votare “a distanza” gli studenti fuorisede e gli studenti all’estero. I dati sono sorprendenti. il 40% vota Verdi Sinistra e Libertà, secondo partito il PD al 25,47%. Sorprende il dato di Fratelli d’Italia che tra gli studenti prende solo il 3% e la Lega raccoglie solo 93 voti.

L’affluenza tra gli studenti fuori sede è oltre l’80% a dimostrazione che l’esperimento è riuscitissimo. Sono 17.442 gli studenti fuori sede che hanno votato. Hanno fatto richiesta di voto solo il 4% del totale degli studenti fuori sede, sono infatti 590.000 gli studenti fuori sede in Italia, ma era un primo esperimento e sicuramente prenderà piede nelle prossime elezioni. Queste le preferenze espresse:

VERDI SINISTRA: 40,35%

PD: 25,47%

Azione: 10,21%

M5S: 7,84%

SUE: 7,64%

FdI: 3,37%

FI: 2,33%

PTD: 1,73%

Lega: 0,53%

Libertà: 0,3%

La sperimentazione del voto per i fuori sede ha mosso i primi difficili passi: sono stati solo 23mila gli studenti a iscriversi in tempo e ancor meno quelli che poi effettivamente hanno deciso di usufruire della possibilità di votare lontani dal proprio Comune di residenza (poco più di 17mila). Pochi, considerando che si tratta a mala pena del 4% del totale: in Italia gli studenti fuori sede sono 591mila.

