Europee: Movimento 5 Stelle primo partito in Provincia di Foggia, Furore vola al parlamento europeo

In provincia di Foggia il Movimento 5 Stelle vola al primo posto con il 23,73%, poco distanziati da Fratelli d’Italia e PD che si attestano al 23,67% e 23.57%.

Il candidato pentastellato di punta della provincia di Foggia era Mario Furore, che raccoglie oltre 16.000 preferenze in provincia di Foggia e oltre 38.000 in tutta la circoscrizione meridionale, attestandosi al terzo posto nella sua lista. Secondo le prime stime non dovrebbero esserci dubbi sulla sua rielezione al parlamento europeo.

Nella sola Foggia il M5S raccoglie oltre il 31% dei voti grazie alla spinta di Furore. Nel capoluogo di provincia Fratelli d’italia si attesta al secondo posto con il 22,02% dei voti al terzo posto il Partito Democratico che raccoglie il 20,05% dei voti.