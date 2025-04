[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comunicato Stampa di Europa Verde: Siamo al fianco dei cittadini di Foggia per la

difesa della cultura!



La situazione di abbandono in cui versano molte istituzioni culturali e scientifiche della

nostra amata città di Foggia è davvero inaccettabile. Europa Verde si schiera con forza al

fianco di tutti i cittadini che si sono mobilitati per difendere e valorizzare il nostro patrimonio

culturale. È fondamentale investire nel recupero di luoghi simbolo come l’Archivio di Stato,

la Biblioteca Magna Capitana, L’Ovile Nazionale, il Museo Civico, il Museo Interattivo della

Scienza, l’Istituto Sperimentale per la Foraggicoltura, il Teatro Mediterraneo e la Villa

Comunale.



La situazione attuale richiede un’attenzione urgente e un intervento deciso da parte

dell’amministrazione. Il patrimonio culturale di Foggia non è solo una testimonianza della

nostra storia e identità, ma rappresenta anche un’importante risorsa per la vita culturale e

sociale della comunità. La chiusura o il degrado di istituzioni come la biblioteca Magna

Capitana, l’Anfiteatro Mediterraneo e il Museo Interattivo delle Scienze e tanti altri

rappresentano una grave perdita per tutti noi, per chi desidera accedere alla cultura,

all’istruzione e all’intrattenimento.



Affrontare questa sfida richiede un impegno collettivo da parte delle autorità locali, in

particolare del Comune di Foggia. È essenziale trovare soluzioni sostenibili per il

finanziamento, il restauro e la gestione di questi luoghi, affinché possano essere accessibili

e fruibili da tutti, investire nel personale scientifico. Inoltre, auspichiamo un coinvolgimento

attivo della comunità locale e delle organizzazioni non profit in progetti di volontariato e

sensibilizzazione, per promuovere la valorizzazione e la conservazione del nostro patrimonio

culturale.



Insieme, possiamo unire le forze per affrontare questa sfida con determinazione e visione,

garantendo che il patrimonio culturale di Foggia continui a essere una fonte di orgoglio e

ispirazione per le generazioni future. Chiediamo alla Sindaca di attivare gli Stati Generali dei

Contenitori Culturali della Città di Foggia, un momento di confronto e pianificazione

partecipata che rappresenti un’importante opportunità per riflettere sullo stato attuale della

nostra eredità culturale e definire una strategia chiara e ambiziosa per il suo futuro, insieme

a tutti gli operatori del settore.

Europa Verde è convinta che, con il sostegno e l’impegno di tutti, possiamo trasformare i

nostri contenitori culturali in autentici motori di sviluppo sociale, economico e culturale,

arricchendo la vita della nostra comunità e lasciando un’eredità duratura per le generazioni

a venire. Insieme, possiamo fare la differenza!



Il coportavoce di Europa Verde provinciale Europa Verde Foggia

Avv. Innocenza Starace dott. Vincenzo Rizzi