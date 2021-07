Eugenio Bennato a Vieste

La spiaggia di Vieste torna ad ospitare il concertone “Serenata alla Tarantella”. Ospite d’onore Eugenio Bennato che farà da epilogo ad una settimana ricca di eventi, musica, tradizioni e cultura musicale. Quest’anno il filo conduttore è la grande musica popolare con particolare dedica a Matteo Salvatore, l’uomo artista di Apricena.

Si inizia il 20 agosto nel cortile del Municipio con una serata interamente dedicata a Matteo Salvatore con la presenza delle figlie Enza e Margherta e del suo impresario storico, Angelo Cavallo. Dialogheranno con loro l’assessore alla Cultura del Comune di Vieste, GraziamariaStarace e l’etnomusicologo Franco Nasuti che per l’occasione presenterà e canterà dal vivo un’inedita canzone scritta in onore di Matteo Salvatore. La serata sarà allietata dal Gruppo La Vestesène che sotto la direzione del maestro Giovanni Delle Fave eseguiranno i brani del folk singer del Gargano. Il 22 agosto la musica e le danze di Serenata alla Tarantella faranno da cassa risonante nel caratteristico centro storico di Vieste con il gruppo folklorico La Vestesène. Nei giardini pubblici tra le due ville si svolgerà il concerto del Gruppo dei Bufù. Il 23 agosto in piazzetta Petrone si esibirà il quartetto Summit. Lunedì 24 agosto, la carovana si sposta nel borgo ottocentesco, in Largo Stradone, un teatro naturale, con il concerto degli Audiofolk. Il clou di Serenata alla Tarantella, mercoledì 26 agosto con il concertone sulla sabbia della spiaggia del Pizzomunno. La lunga serata sarà aperta dallo spettacolo del gruppo Aria Sonora -Danze Popolari di San Nicandro Garganico, poi sarà la volta dell’Orchestra Popolare di Serenata alla Tarantella con musiche del maestro Giovanni Delle Fave e con la partecipazione di vari musicisti provenienti da tutto il Gargano. Protagonisti del concertone, il corpo di ballo di Serenata alla Tarantella, i fratelli Di Mauro di Carpino che canteranno brani di Matteo Salvatore. Infine il concerto di Eugenio Bennato. La serata, presentata dal comico foggiano Santino Caravella, sarà trasmesso in diretta da La tua Tv, sia sul canale del digitale terrestre che in streaming sulla pagina facebook. Main sponsor dell’evento, Ferrovie del Gargano. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata a Carmen de Ronzo. Durante l’estate sono previsti diversi stage di tarantella garganica sulla spiaggia di Vieste per far conoscere ai tanti turisti la magia della tarantella