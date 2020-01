Estrazione biglietti vincenti lotteria Aiap Manfredonia

L’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia comunica che in data 06.01.2020 alle ore 17:30 presso la propria sede di Via Maddalena, 31 in Manfredonia si è proceduto all’estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria Natale 2019 i Presepi a Manfredonia”. Iniziativa per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente. (Manifestazione di sorte locale, autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale per la Puglia, Sezione di Foggia.

NULLA OSTA n.280 del 17/10/2019 ai sensi dell’art.39 – comma 13 quinquies – Legge n.326/2003).

Della quale, come previsto dal 1° comma dell’art. 14 del D.P.R. 430/2001, è stata data comunicazione al Prefetto della provincia di Foggia tramite pec in data 12/11/2019 ed al Commissario del Comune di Manfredonia in data 12/11/2019 prot. n. 43674 Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del citato decreto le modalità di estrazione della lotteria sono state rese note al pubblico mediante affissione nei locali della Sede di Via Maddalena n.31, del Comune di Manfredonia ed in Piazza Giovanni XXIII n.9 dove erano anche esposti i premi in palio, sul sito internet ufficiale dell’Associazione https://www.aiapmanfredonia.it e sul social Facebook ufficiale dell’Associazione http://www.facebook.com/AIAPManfredonia/. All’estrazione, aperta al pubblico, è stata scelta una cittadina presente che è stata bendata, la quale ha estratto i numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti emessi, corrispondenti al numero dei premi in palio, in ordine crescente d’importanza. Sono stati estratti i seguenti numeri:

Descrizione del premio

Numero estratto 6° premio – Madonna con Gesù in gesso 0278

5° premio – Scorcio Rupestre 0327

4° premio – Presepe Palestinese 2329

3° premio – Rudere Napoletano 1102

2° premio – Presepe Popolare in Cornice 0322

1° premio – Presepe in Campana 2376

Si informa il pubblico che i premi non immediatamente consegnati sono disponibili per il ritiro da parte dei vincitori presso la Sede dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia, in Manfredonia alla via Maddalena n. 31, tutti i giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,30, per sessanta giorni dalla data odierna, previo appuntamento telefonico chiamando il numero 349.6631336 o 340.1723222 e che i premi devono essere ritirati entro il 07 marzo 2020.

IL PRESIDENTE Antonio Marzullo