Estate no limits, anticiclone anche oltre la metà del mese?

Altro che scampoli d’estate settembrina, l’anticiclone potrebbe durare a lungo nel meridione d’Italia.

Al centro-sud, infatti, l’anticiclone metterà le radici almeno fino al 20 del mese.

Secondo MeteoLive, dal 12 settembre in poi, con picco atteso intorno al 15, è prevista una rimonta dell’alta pressione che porterà temperature fino a 30°C in molte zone del centro-sud.

Quali città saranno maggiormente interessate dal caldo? Roma, Napoli, Cagliari, Firenze, Reggio Calabria, Foggia, Palermo e Catania vedranno temperature massime tra i 29°C e i 32°C, soprattutto dopo il 15 settembre.

A parte un piccolo peggioramento tra oggi e domani, in Puglia saranno completamente assenti le piogge.