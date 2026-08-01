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Estate Carlantinese, tornano la Festa degli Agricoltori e la Festa dell’Emigrante

Due settimane intense tra concerti, giochi ed eventi culturali: oggi la sfilata delle donne tra storia e costume

Incontri con Giacinto Pinto, Franco Arminio e Felice Tagliaferri. L’escursione con Archeotrekking Occhito

CARLANTINO (FG) – Quattordici giorni di eventi fra concerti, spettacoli, giochi, rassegne culturali e tanto altro nel ricco cartellone “Estate Carlantinese 2026”. Il programma è stato realizzato dal Comune di Carlantino in collaborazione con la locale Pro Loco e l’associazione carlantinese “Archeotrekking Occhito.

“L’Estate Carlantinese è pensata per offrire ai cittadini, ai visitatori e ai nostri emigranti delle belle occasioni di condivisione, divertimento, sport e cultura”, ha spiegato il sindaco Graziano Coscia. “Non è solo un calendario di appuntamenti, ma il riflesso della nostra identità, della gioia di stare insieme e del forte senso di appartenenza che ci lega a questa terra”.

Il primo cittadino di Carlantino ha anche voluto ringraziare le associazioni locali, i volontari e tutti coloro che con passione e dedizione renderanno possibile la realizzazione di questi eventi.

Il 1° agosto si svolgerà la terza edizione del torneo di calcio fra i paesi della zona denominato “Valle del Fortore”. Il 5 agosto, dalle ore 19, nel campo sportivo comunale si terrà la terza edizione di “The Big Bang Straw Bale”, la festa della Pro Loco di Carlantino tra musica, cibo e tradizione. Il 6 agosto spazio al concerto con inizio alle ore 22 della band “Le Orme dei Pooh”. Il 7 agosto, giorno della festa patronale di San Donato, torneranno colori ed evoluzioni delle Majorettes e la processione per le vie del paese in onore del santo protettore. In serata, alle ore 22, il concerto “I Tre Tenori & Orchestra di Fiati” della Città di San Severo al quale seguirà il tradizionale spettacolo pirotecnico. L’8 agosto ancora musica e danze popolari con il concerto (ore 21,30) di “Tinta Taranta”.

LA FESTA DEGLI AGRICOLTORI E LA GIORNATA DEGLI EMIGRANTI. Domenica 9 agosto, come ogni anno, torna la Festa degli Agricoltori: in mattinata ci sarà la rievocazione storica della mietitura, mentre nel pomeriggio si terrà la spettacolare sfilata dei trattori e, a seguire, in serata sarà di scena la Sagra dei prodotti tipici. L’11 agosto, alle ore 22, spettacolo con “Rione Junno e Claudia Lerro” per festeggiare la “Festa dell’Emigrante”. Il giorno successivo, il 12 agosto, con inizio alle ore 17, si terrà un’escursione guidata dall’associazione “Archeotrekking Occhito” fra natura e osservazione del cielo stellato.

RIFLESSI DI CARLANTINO. Dal 2 al 13 agosto, saranno molti anche gli eventi dedicati allo sport, grazie all’impegno della Pro Loco che ha organizzato tornei per adulti e bambini che potranno divertirsi con pallavolo, tennis e calcetto. All’interno del cartellone “Estate Carlantinese 2026” rientra l’importante rassegna culturale “Riflessi di Carlantino, trame d’acqua e di terra”, un viaggio unico fra pensieri, idee, radici e visione future” con interventi di sei grandi ospiti illustri. La rassegna, che offrirà più appuntamenti fino all’11 agosto, ha preso il via ieri pomeriggio con Lucrezia Cilenti, autrice del libro “Blu il granchio”. Il 3 agosto, invece, saranno protagonisti Franco Arminio, le sue poesie e la sua visione sul futuro dei piccoli borghi. Il 5 agosto, sarà il molisano Luigi Pizzuto, scrittore e poeta, a unire le due sponde della diga di Occhito in un abbraccio fraterno e culturale tra Puglia e Molise. Il ciclo di incontri si concluderà l’11 agosto con Giacinto Pinto, l’artista internazionale Felice Tagliaferri e il portavoce del “Coordinamento Piccoli Comuni Italiani” Virgilio Caivano. Infine, questa sera, si terrà l’evento suggestivo (che rientra nell’ambito di un laboratorio per il progetto “Punti Cardinali”) “Fili del tempo: le donne e la storia sfilano a Carlantino”. Dalle ore 21, con una sfilata nel centro storico, le donne carlantinesi compiranno un viaggio nel tempo con gli abiti di sartoria ispirati a diverse epoche storiche.