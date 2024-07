Esce con l’Ape car e non rientra: apprensione per anziano

Da alcune ore non si hanno più notizie del nostro concittadino Antonio Palmieri, 88 anni, pensionato.

È uscito come ogni mattina con il suo Ape Car 600 verde (tipo quello qui in foto) con sponde alte in alluminio, per recarsi presso la sua campagna nella Sacca Orientale e non ha fatto più ritorno.

Le ricerche sono in atto ad opera di Carabinieri e Protezione Civile e dovrebbero intervenire a breve anche i Vigili del Fuoco

Chiunque avvistasse lui o l’Ape Car o fosse a conoscenza di elementi utili, può chiamare immediatamente il 112 o il numero della Protezione Civile di San Nicandro Garganico 0882 471215

Lo comunica il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale