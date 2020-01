“Esagerazioni” a Capodanno, Romani: “La volete finire o no?”

📌MA LA VOLETE FINIRE O NOOO???

Alla fine è stata follia pura in centro la notte di #capodanno.

Danni a portoni, arredi urbani e ragazza ustionata innocentemente e per fortuna senza conseguenza serie, mentre cercava di divertirsi con #amici, #cani che corrono all’impazzata a rischio infarto.

Qualcuno sommessamente ha detto “effettivamente hanno esagerato!”

La sensazione è che per l’occasione c’è poca voglia di intervenire ma, si aspetta che la lunga notte finisca quando prima.

Ancora una volta è andata bene!

Cristiano Romani su Facebook