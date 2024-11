“EreTICA” parte con 205 abbonati per la stagione del “Dalla” di Manfredonia. Domani si comincia con “Coppia aperta quasi spalancata”

“EteTICA”, la nuova stagione del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, entra nel vivo con un primo grande successo di pubblico. A poche ore dal sipario per il primo titolo della stagione di prosa, infatti, sono stati sottoscritti ben 205 abbonamenti, superando l’ottimo risultato della stagione 2023-2024 che aveva raggiunto 190 abbonamenti.

Il dato degli abbonamenti, sottoscrivibili fino al prossimo 14 dicembre 2024, rappresenta un’ottima notizia per il Teatro Dalla e per la sua programmazione, sostenuta dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi. Il pubblico, sempre più attento alla proposta del teatro sipontino, sta scegliendo – anno dopo anno – di fidelizarsi e di condividere, con la direzione artistica degli Apocrifi, un patto di fiducia per farsi sorprendere dalle scelte e dalle proposte immaginate per il teatro della comunità.

“EreTICA”, una stagione che rischierà tutto proponendo progetti teatrali interessanti e poco visti in Puglia, comincerà domani sera, martedì 19 novembre 2024 (ore 21.00), con “Coppia aperta quasi spalancata”, una rilettura di Chiara Francini e Alessandro Federico del classico controcorrente e rivoluzionario firmato da Dario Fo e Franca Rame.

In questo classico testo del teatro italiano, scritto nel 1983, l’evoluzione del matrimonio borghese viene raccontata alla luce delle riforme legislative degli anni Sessanta, delle trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento dal punto di vista socio-antropologico.

I prossimi appuntamenti di “EreTICA” sono con la scena dei ragazzi di “con gli occhi aperti” (sabato 23 e domenica 24 novembre con “Il nido” della Bottega degli Apocrifi) e con il fuori-abbonamento “La cura dello sguardo”, una conversazione scenica con Domenico Iannacone, conduttore televisivo e autore delle inchieste morali del programma tv “Che ci faccio qui” in onda su Rai3.

Il biglietto di “Coppia aperta quasi spalancata” è al costo di 16 euro (platea primo settore), 14 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.