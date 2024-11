“EreTICA” continua con “Il nido”, spettacolo per i più piccoli

Secondo appuntamento dedicato alle famiglie per “EreTICA”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” organizzata dal Comune di Manfredonia, Teatro Pubblico Pugliese e Bottega degli Apocrifi. Nel weekend, sabato 23 e domenica 24 novembre 2024 (alle ore 18.00), sipario sullo spettacolo partecipato a puntate della Bottega degli Apocrifi, “Il Nido”.

Alzare lo sguardo per essere all’altezza dei più piccoli: è questo lo spirito che guida gli spettacoli partecipati del ciclo “Il nido”, dedicati ai bambini di 4 e 5 anni. Spettacoli da palco, che si sviluppano in due appuntamenti per un numero limitato di partecipanti, dedicati ai giovanissimi spettatori e, qualora lo desiderassero, ai loro accompagnatori.

“Il nido è un luogo di rifugio per proteggere le proprie uova, e gli uccelli ne sono i costruttori più abili. Può il palco di un teatro trasformarsi in un rifugio e ospitare i bambini di una città? Possono schiudersi come uova i desideri di quei bambini? Si può imparare a volare da un palco di un teatro?”, si domandano gli Apocrifi.

“Il nido”, tra racconto, giochi sonori e attività manuali e creative, realizzerà favole di carta che diventeranno luoghi e personaggi che assieme libereranno in volo i desideri, ri-creandoli con le proprie mani e la propria immaginazione in un viaggio nei libri più suggestivi della letteratura per l’infanzia, accompagnati dagli artisti della compagnia.

Il costo al singolo appuntamento è di 3 euro.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.