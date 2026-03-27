Entre Tierras: quando arriva su Canale 5 la nuova serie Mediaset con Megan Montaner, trama e cast

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Mediaset punta su un nuovo titolo destinato a catturare l’attenzione del pubblico: Entre Tierras, la serie spagnola che segna il ritorno in prima serata su Canale 5 di Megan Montaner, volto amatissimo dagli spettatori italiani. L’attrice, indimenticabile Pepa de Il Segreto, torna con un personaggio intenso e complesso, immerso in una storia che unisce tradizione, sacrificio e sentimenti irrisolti.

La rete non ha ancora comunicato la data ufficiale di messa in onda, ma l’attesa è già altissima, anche perché il progetto nasce come adattamento di La Sposa, fiction Rai con Serena Rossi, per poi trasformarsi in un racconto più ampio e destinato a svilupparsi nel tempo.

Cosa racconta davvero Entre Tierras? Chi compone il cast? E perché Mediaset ha deciso di puntare su questa produzione internazionale? Scopriamolo insieme.

La trama di Entre Tierras: il viaggio di María tra dovere, famiglia e un amore che ritorna

Al centro della storia c’è María Rodríguez, una giovane donna che vive un momento di profonda trasformazione. Dopo la morte del padre, si ritrova a dover prendere decisioni difficili per proteggere la sua famiglia. È in questo contesto che accetta di sposare Manuel Cervantes, un ricco proprietario terriero della Mancia, convinta che quel matrimonio possa garantire stabilità economica ai suoi cari.

Il trasferimento nella grande tenuta dei Cervantes apre però un capitolo molto diverso da quello che María immaginava. La distanza emotiva con il marito, i segreti che circondano la famiglia e le tensioni della comunità locale la mettono di fronte a un percorso pieno di ostacoli.

La sua vita cambia ulteriormente quando riemerge un amore del passato, costringendola a confrontarsi con ciò che sente davvero e con ciò che la società si aspetta da lei.

La forza narrativa di Entre Tierras sta proprio in questo equilibrio delicato tra dovere e desiderio, tra radici e cambiamento. La serie esplora temi universali come il sacrificio, la responsabilità familiare e la ricerca di un futuro che non tradisca il proprio cuore.

Pur partendo da un’idea già nota al pubblico italiano, la storia si espande, introduce nuovi personaggi e apre la strada a una seconda stagione completamente originale, trasformando un racconto chiuso in un progetto seriale di ampio respiro.

Il cast di Entre Tierras: Megan Montaner guida una squadra di volti amati dal pubblico spagnolo

Il ritorno di Megan Montaner è uno degli elementi più attesi della serie. L’attrice interpreta María con una profondità che ha già conquistato la critica spagnola, definendo il personaggio come uno dei più sfaccettati della sua carriera.

Accanto a lei troviamo Unax Ugalde, che veste i panni di Manuel Cervantes, marito tormentato e figura centrale nel conflitto emotivo della protagonista. La sua interpretazione aggiunge tensione e complessità alla storia, rendendo il rapporto tra i due uno dei motori principali della narrazione.

Nel cast spiccano anche Begoña Maestre e Clara Garrido, entrambe coinvolte in dinamiche che intrecciano affetti, rivalità e segreti familiari. Nei primi episodi compare inoltre Juanjo Puigcorbé, che interpreta Ramón Cervantes Montero, figura autorevole e determinante per gli equilibri della famiglia.

La coralità del cast permette alla serie di esplorare un mondo ricco di sfumature, dove ogni personaggio contribuisce a costruire un racconto che va oltre la semplice storia d’amore.

La produzione ha puntato su interpreti capaci di restituire autenticità ai ruoli, creando un’atmosfera che unisce tradizione rurale, tensione emotiva e un forte senso di appartenenza.

Quando va in onda Entre Tierras su Canale 5 e perché Mediaset punta su questa serie

Mediaset non ha ancora annunciato la data ufficiale di debutto, ma Entre Tierras è destinata alla prima serata di Canale 5, confermando la volontà della rete di investire su fiction internazionali capaci di coinvolgere il pubblico nel lungo periodo.

La scelta di riportare Megan Montaner sul piccolo schermo italiano non è casuale: l’attrice ha costruito un legame fortissimo con gli spettatori e la sua presenza rappresenta un valore aggiunto per una serie che punta a diventare uno dei titoli di punta della stagione.