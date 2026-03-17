Meteo
Entra l’aria molto fredda: crollo termico e ancora piogge estese
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ENTRA L’ARIA MOLTO FREDDA: CROLLO TERMICO E ANCORA PIOGGE ESTESE.
L’arrivo di aria molto fredda in quota darà vigore al minimo depressionario (B) che andrà risalendo verso la Sicilia. L’apporto di aria fredda oltre che ad una diminuzione termica aumenterà le precipitazioni sulla nostra regione che insisteranno per le prossime 48 ore.
Prepariamoci a 2 giorni di stampo invernale, con temperature massime poco sopra i 10 gradi e neve che ritornerà sui rilievi Lucani sopra i 1000 metri.
Fatta eccezione per momentanee pause nella giornata di mercoledì, l’instabilità insisterà per tutta la giornata di giovedì, con piogge estese, copiose e insistenti in un contesto molto freddo di stampo squisitamente invernale.