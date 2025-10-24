Enrica Bonaccorti, nuove rivelazioni sulla malattia: “Il tumore? Purtroppo è inoperabile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da qualche settimana Enrica Bonaccorti ha fatto sapere di avere un tumore al pancreas, per tre mesi lo aveva tenuto nascosto rimanendo chiusa in casa ma sentiva di vivere nella bugia.

Sul suo profilo Instagram a fine settembre ha pubblicato uno scatto che la ritrai sulla sedia a rotelle, nella didascalia ha parlato della malattia ed è stato incredibile l’affetto che ha ricevuto. In un’intervista concessa al settimanale Gente è tornata a parlare delle sue condizioni di salute, sfortunatamente le cose non stanno andando come sperava.

Il tumore di Enrica Bonaccorti non è operabile: le rivelazioni della conduttrice

Parlando delle sue condizioni di salute la nota conduttrice ha fatto sapere di aver perso quattro chili durante la chemio. Tutto aveva per lei un sapore metallico, anche l’acqua, ha poi rivelato che si fa paura così spelacchiata ed è per questo motivo che evita di guardarsi allo specchio.

Enrica Bonaccorti ha poi rivelato che il tumore non può essere rimosso: “Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, intervenire per rimuoverlo. Purtroppo è inoperabile“. Ha però fatto sapere che non perde la speranza e sentirsi circondata da così tanto affetto le ha restituito uno sguardo verso il futuro, crede di nuovo che sia possibile andare avanti.