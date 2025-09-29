Enrica Bonaccorti rivela: “Mi sono nascosta per mesi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Enrica Bonaccorti, 75 anni, ha deciso di rompere il silenzio per raccontare una battaglia che la sta segnando profondamente. In un post su Instagram, la nota conduttrice ha rivelato di essere affetta da una grave malattia e ha spiegato di aver passato mesi in silenzio, come una “scusa” per non farsi vedere.

Enrica Bonaccorti è malata e parla di Eleonora Giorgi

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo né qui né in tv”, scrive Bonaccorti, aggiungendo di aver tenuto nascosta la problema agli amici più cari per quattro mesi. “Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”, riferendosi all’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 a causa di un tumore.

Non esplicita apertamente la natura della malattia, ma il riferimento alla Giorgi, famosa per la sua lotta contro un tumore al pancreas con metastasi, lascia intuire che si tratti della medesima lotta contro una grave patologia oncologica. Bonaccorti prosegue: “Infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”.

La sua dichiarazione ha scatenato una ondata di affetto e vicinanza da parte di fans e colleghi, che hanno invitato la conduttrice a mantenere la forza e a non perdere la fiducia. Il post arriva come un importante atto di trasparenza pubblica da una figura amata dal grande pubblico, che da anni è presente nel mondo della televisione italiana.

La scomparsa di Eleonora Giorgi, avvenuta pochi giorni fa, ha acceso nell’opinione pubblica una riflessione sulla malattia e sulla forza di chi combatte ogni giorno contro il cancro. Bonaccorti, che ha esordito agli inizi degli anni ’70 come attrice e da allora è diventata una voce familiare della tv, ha voluto condividere la propria esperienza per offrire conforto e incoraggiamento a chi si trova a lottare nello stesso modo.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan restano vicini al pubblico messaggio di Bonaccorti, augurandole coraggio e pronta guarigione. L’auspicio è che, come lei stessa ha detto, possa tornare a volare insieme a tutti noi.