Endless Love sospeso su Canale 5: il cambio di programmazione infuria i fan

Colpo di scena per gli amanti di Endless Love, la serie tv che racconta la storia di Kemal e Nihan. Mediaset ha annunciato un clamoroso cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà affatto ai fan che ormai si erano abituati a seguire le vicende dei loro beniamini. In particolare, da questo lunedì 11 novembre, la serie tv turca non andrà in onda di pomeriggio per fare posto a Segreti di famiglia. Per questo motivo, Endless Love verrà trasmessa solo di giovedì in prima serata e sabato di pomeriggio prima dell’appuntamento con Verissimo, il talkshow condotto da Silvia Toffanin. Una decisione presa da Mediaset per preservare gli ultimi episodi della serie tv alla prima serata com’era successo per Terra amara. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato tante critiche da parte degli utenti. Uno ad esempio ha scritto le seguenti parole su Facebook: “Come al solito complicano tutto…ma fate finire una serie senza nessun problema…non è corretto verso noi telespettatori”.

Endless Love, anticipazioni 14 novembre su Canale 5

Tante critiche per la decisione di Mediaset di cancellare Endless Love nel daytime pomeridiano di Canale 5. I telespettatori dovranno attendere giovedì 14 novembre con la nuova puntata serale della serie tv. Le anticipazioni rivelano che Kemal contatterà la polizia per arrestare sua sorella. Nonostante questo, l’uomo crederà che non sia stata lei ad uccidere Ozan sebbene il video che la incastri. Nel frattempo, Hakan si recherà da Vildan per farle firmare un documento che autorizza l’autopsia sul corpo di suo figlio Ozan. Alla notizia della riapertura delle indagini, la donna accuserà una crisi isterica mentre Emir entrerà in ansia quando non troverà più Zeynep in casa con Asu. Per questo motivo, l’uomo chiederà a Tufan di ritrovare la sorella di Kemal.