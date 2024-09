Endless Love sospesa su Canale 5: nuovo cambio di programmazione per la serie tv

Il palinsesto della domenica pomeriggio di Canale 5 subirà alcune variazioni a partire dal 29 settembre. Quel giorno infatti è prevista la partenza del pomeridiano di Amici 24. Il debutto di questa edizione del talent show è slittato a fine mese, lasciando spazio nel pomeriggio domenicale di appuntamenti extralarge con la storia d’amore di Kemal e Nihan. Una gioia per i fan di Endless love che però dovranno abituarsi allo stop della serie tv sette giorni su settembre. La messa in onda infatti tornerà da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5. L’ultimo appuntamento domenicale è previsto per il 22 settembre dal 29 settembre, invece, Endless Love non andrà più in onda di domenica pomeriggio.

Endless Love: ecco cosa succederà dal 16 al 22 settembre

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma dal 16 al 22 settembre? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Asu scoprirà che suo padre ha deciso di rinnegare Emir. Galip offrirà alla figlia le quote dell’azienda di famiglia, detenute da suo fratello. Zeynep, intanto, cadrà nella trappola organizzata da Kemal per allontanarla da Emir. L’ingegnere a questo punto rivelerà al rivale il tranello in cui è caduta sua sorella, asserendo che Nihan non è mai stata lì e che l’ha fatto per mettere alla prova Zeynep. Emir fuori controllo telefonerà all’amante, dicendole di non volerla più vedere. Una volta a casa, l’imprenditore troverà Nihan fingere di dormire nel letto di Vildan. Il giorno dopo, la pittrice si recherà all’avvocato per chiedere alcuni chiarimenti sulla morte di Ozan.