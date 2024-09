Endless Love sospesa su Canale 5: la novità per i fan della serie tv

Nuovo cambio di programmazione su Canale 5. Mediaset ha annunciato una nuova variazione di palinsesto per quanto concerne il fine settimana. In particolare, Endless Love non andrà più in onda di domenica pomeriggio. Una sospensione che avverrà per via del ritorno di Amici sui teleschermi di Canale 5. Da 29 settembre a partire dalle 14:10, Maria De Filippi condurrà la prima puntata del suo talent show. Per questo motivo, c’è grande attesa di scoprire quali saranno i nuovi allievi che prenderanno parte alla scuola più famosa d’Italia. Restano invece confermati gli appuntamenti di Endless Love da lunedì al sabato che stanno registrando ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5.

Endless Love non va più in onda di domenica pomeriggio dal 29 settembre

Endless Love non andrà più in onda di domenica pomeriggio a partire dal 29 settembre a causa del ritorno del pomeridiano di Amici condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate della serie tv turca in programma nelle prossime settimane in tv?

Nihan cercherà di mantenere le distanze da Kemal anche se l’impresa risulterà più difficile del previsto. Le sue nozze con Emir entreranno in crisi. Intanto, Kemal e Ayhan pianificheranno il sequestro di Reshat, mentre Emir ordinerà a Tufan di trovarlo. Kemal scoprirà – con l’aiuto di Leyla e Ayhan – che la data di morte dei genitori di Asu è stata falsificata, tanto da sospettare che sia la sorella di Emir. Per confermare questa teoria, Leyla e Ayhan si dirigeranno a Zonguldak per indagare ulteriormente.