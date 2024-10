Endless Love, quando chiude la serie tv su Canale 5? Svelata la data

Endless Love è sicuramente una delle serie tv più viste in questo momento. La scelta di Piersilvio Berlusconi di puntare su prodotti made in Turchia si è rivelata davvero vincente. Dopo il clamoroso successo con Terra amara, ecco che anche le vicende di Kemal e Nihan trasmesse nel daytime pomeridiano e in prime time di Canale 5 stanno collezionando ascolti record. La storia d’amore tra l’ingegnere e la pittrice sta convincendo tutti, tanto che adesso si chiedono quando avranno il loro lieto fine. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete l’ultima puntata di Endless Love dovrebbe andare in onda a gennaio 2025 con il grande finale dove si attendono incredibili colpi di scena. Al momento non si sa quale prodotto prenderà il posto della serie tv turca nel daytime pomeridiano.

Endless Love non va più in onda di venerdì sera

Nel frattempo Endless Love subirà un cambio di programmazione per la prossima settimana di programmazione sui teleschermi di Canale 5. La serie tv non andrà più in onda di venerdì in prima serata ma si sposterà di giorno. La puntata serale sarà trasmessa di giovedì a partire dal 10 ottobre prendendo il posto dell’appuntamento con il Grande Fratello che andrà in onda solo di lunedì. Al venerdì, invece, Mediaset ha deciso di puntare su Storia di una famiglia perbene, la fiction che tornerà con una seconda stagione con protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. Resta invariato l’appuntamento della serie tv turca nel pomeriggio di Canale 5.