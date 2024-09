Endless Love cambio di programmazione per domani 19 settembre: la novità per i fan

Nuova variazione per quanto concerne la programmazione del palinsesto Mediaset. Endless Love subirà una nuova variazione di palinsesto. Scendendo nei dettagli, la storia d’amore tra Kemal e Nihan non andrà più in onda di giovedì in prima serata. La rete di Piersilvio Berlusconi ha deciso di sospendere Endless Love per permettere la messa in onda del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che è appena tornato con una nuova edizione. Per questo motivo, a partire da domani 19 settembre e in tutti i giovedì a seguire non andrà più in onda la serie tv turca che aveva fatto molto bene in termini di ascolti sui teleschermi di Canale 5.

Endless Love: anticipazioni puntata del 19 settembre

Ma cosa succederà nella puntata di Endless Love in programma il 19 settembre su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera rivelano che Asu e Emir si alleeranno per vendicarsi del loro padre Galip, reo di averli privati dell’affetto della madre negli ultimi 25 anni. Intanto Kemal organizzerà un piano per allontanare per sempre la sorella dal suo nemico. Per questo motivo, l’uomo chiederà aiuto a Zehir che farà in modo che Zeynep riceva un messaggio da parte di Nihan. La vedova di Ozan avviserà Emir avvertendola che la pittrice è a casa di Kemal. L’imprenditore su tutte le furie si recherà a casa dalla moglie ma non trovandola si dirigerà verso l’abitazione del rivale. Allo stesso tempo, Zehir avviserà Kemal che si preparerà a ricevere la visita di Emir. Quando l’imprenditore giungerà a casa del rivale non troverà traccia di Nihan. L’uomo rivelerà all’imprenditore di aver organizzato tutto per testare la lealtà di Zeynep.