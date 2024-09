Endless Love cambio di programmazione per il 12 settembre: ecco cosa cambia

Mediaset continua a puntare su Endless Love anche nella fascia serale di Canale 5. Per questo motivo, oltre il venerdì sera anche il giovedì sarà riservato ai nuovi episodi della serie tv turca che stanno ottenendo ascolti clamorosi in televisione. L’appuntamento del 6 settembre è iniziato a partire dalle ore 21:45 mentre per questa settimana è previsto un cambio di programmazione. Difatti con l’allungamento di Paperissima Sprint, la puntata di Endless Love di giovedì 12 settembre inizierà alle ore 21:40. Il giorno seguente, quindi, il 13 settembre, Mediaset manderà in onda una nuova puntata serale della serie tv turca. Al pomeriggio invece ci sarà il tradizionale appuntamento delle 14:10.

Endless Love anticipazioni della puntata serale del 12 settembre

Ma cosa succederà nella puntata serale di Endless Love in programma il 12 settembre dalle ore 21:40 in prima visione su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca segnalano che Tarik sarà disperato per la moltitudine di debiti e per questo sarà costretto a rivolgersi agli strozzini per evitare il fallimento. In questo frangente, l’uomo si troverà davanti a Ayhan che cercherà di sfruttare il rapporto di parentela per contattare Kemal. Galip, invece, cercherà di proteggere Asu che intanto verrà obbligata da Emir a stabilire un patto. La donna però dimostrerà di nutrire una profonda sfiducia nei confronti della famiglia del fratello. Fehime insisterà affinché Asu e Kemal diventino marito e moglie. Una puntata ricca di colpi di scena quella in onda il prossimo 12 settembre in prima visione su Canale 5.