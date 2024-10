Endless Love cambia programmazione il 2 novembre: la decisione di Mediaset

Importanti novità caratterizzeranno il pomeridiano di Mediaset per quanto riguarda il mese di novembre. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di fare un cambio di programmazione per quanto riguarda il 2 novembre in occasione della festa dei morti. Endless Love non verrà trasmessa con il suo consueto appuntamento dalle ore 14:00 per permettere alle persone di recarsi al cimitero per salutare i propri cari. Al suo posto andrà in onda un film sentimentale della saga di Inga Lindstrom a seguire ci sarà un doppio appuntamento di My home my destiny, la serie tv con Demet Ozdemir. La programmazione tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 4 novembre con un nuovo appuntamento di Endless Love a partire dalle 14:00.

Endless Love in onda con doppio appuntamento in prima serata da novembre

Endless Love non andrà in onda in occasione di sabato 2 novembre ovvero la festa dei defunti. La serie tv turca inoltre subirà un altro cambio di programmazione per quanto riguarda le puntate in prima serata. Secondo alcune indiscrezioni, la storia d’amore tra Kemal e Nihan potrebbe andare in onda con un doppio appuntamento in prima serata a partire dal mese di novembre. Una bella novità per i fan della serie tv che potranno assistere alle ultime 60 puntate prima del grande finale previsto con tutta probabilità ad inizio 2025. Un finale di stagione ricco di colpi di scena dove Kemal e Nihan dovranno lottare per ottenere il loro lieto fine che sarà messo a repentaglio dai perfidi piani di Emir, il cattivo della serie tv.