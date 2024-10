My home my destiny raddoppia su Canale 5: il cambio di programmazione per la serie tv

My home my destiny è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende dell’avvocatessa Zeynep sono seguite da quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore tuttavia Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda il 1° novembre. In quel giorno, Endless Love non verrà trasmesso dalle ore 14:10 alle 14:45 per lasciare spazio ad un film sentimentale. La prima parte del pomeriggio di Canale 5 sarà occupato dalla messa in onda di un film del ciclo di Inga Lindstrom previsto fino alle 16:10 circa. A seguire poi ci sarà spazio con un doppio appuntamento di My home my destiny che farà da traino con il consueto appuntamento di Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino. Le vicende di Zeynep, Baris e Mehdi andranno in onda dalle 16:00 fino alle 16:55 quando prenderà la linea il contenitore pomeridiano di Canale 5.

My home my destiny: anticipazioni 28 ottobre – 1 novembre

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di My home my destiny in programma dal 28 ottobre al 1 novembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Sultan ed Emine porteranno Zeynep a cena fuori per distrarla. La ragazza grazie a qualche bicchiere di vino si aprirà con loro. Nello stesso momento, Ali Riza accompagnerà suo nipote in un locale per una serata all’insegna del divertimento. Quando le ragazze staranno per tornare a casa, Savas chiamerà a Zeynep al telefono. In questo modo, l’avvocatessa apprenderà che Ali Riza è andato fuori da divertirsi, tanto da recarsi nello stesso locale dove sono i ragazzi. Zeynep e Baris faranno la pace tra danze e risate. Nel frattempo, Mehdi si troverà sempre dietro le sbarre anche se tutti faranno in modo di farlo uscire dalla prigione. Il meccanico pretenderà che l’aiuto non arrivi dal capo della sua ex moglie, Baris.