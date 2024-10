Endless Love anticipazioni: Zeynep accusa Emir di aver ucciso loro figlio

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Emir deciderà di far fuori Kemal prima delle nozze con Nihan. L’imprenditore sarà deluso dall’atteggiamento di Zeynep e del fallimento del suo piano. Per questo motivo, Emir abbandonerà velocemente la sua abitazione mentre la sua amante cercherà di fermarlo se non venisse investita in pieno. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zeynep verrà ricoverata in ospedale dove sarà portata in sala operatoria. I medici riusciranno a salvare la vita alla donna ma non al bambino che aveva in grembo. Intanto Emir – su tutte le furie – incolperà Kemal dell’aborto di Zeynep.

Endless Love anticipazioni: Zeynep perde il figlio che attendeva da Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, il medico informerà Emir che Zeynep non è stata informata della perdita del bambino. L’imprenditore a questo punto si prenderà il difficile compito di informare l’amante. Zeynep accuserà Emir di aver posto fine alla vita di suo figlio. Parole che non saranno prese bene dall’uomo, che addosserà la colpa su Kemal. Per questo motivo, Emir lascerà la stanza d’ospedale lasciando Zeynep in preda alle lacrime. L’uomo giurerà vendetta nei confronti di Kemal, tanto organizzare un piano diabolico in occasione delle sue nozze con Nihan. Un momento drammatico che terrà alta l’attenzione dei fan della serie tv in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5.