Endless Love anticipazioni: Zeynep abortisce a causa di Nihan?

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – rivelano che Asu non sarà d’accordo con Emir, intenzionato a proteggere a tutti costi Zeynep da Nihan. Quest’ultima – visionato un video in cui la donna soffoca Ozan con un cuscino in ospedale – deciderà di denunciarla alla polizia. Purtroppo il video sarà inviato in modalità effimera e dopo una visualizzazione scomparirà. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir deciderà di nascondere Zeynep in una casa segreta, destando i dubbi di Asu che non capirà per quale motivo si stia comportando così. L’imprenditore a questo punto rivelerà a sua sorella che la sorella di Kemal aspetta un figlio da lui.

Endless Love prossime puntate: Zeynep ha una minaccia d’aborto per via di Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love, Asu – stanca – chiederà a Gurcan di fare in modo che Nihan trovi Zeynep. A tal proposito, la donna farà scrivere alla sorella di Kemal una lettera di scuse per consegnarla ai suoi genitori. Ma lo scagnozzo invece di consegnarla ai Soydere la porterà a Nihan. Dopo aver letto la lettera con carta intestata ad un’agenzia immobiliare, la pittrice si recherà all’appuntamento chiedendo se hanno dato in affitto un appartamento in questi giorni. La signora, a questo punto, le darà un indirizzo che la farà cadere nella trappola di Asu. Quando arriverà nell’appartamento, si scatenerà un furente litigio tra Nihan e Zeynep. La pittrice getterà a terra la donna per poi cercare di soffocarla con un cuscino, maledicendola per aver ucciso suo fratello. Zeynep urlerà dal dolore dopo essere stata buttata a terra dove macchierà di sangue il pavimento. La donna chiederà a Nihan di aiutarla visto che sta avendo una minaccia d’aborto. Alla fine, la pittrice metterà da parte l’orgoglio per portare Zeynep in ospedale.