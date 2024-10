Endless Love anticipazioni: Tufan muore investito da un camion davanti ad Asu

Molti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Asu dimostrerà di essere cattiva quando fingerà la sua morte per incolpare Kemal. Tufan aiuterà la ragazza nel suo diabolico piano in quanto è da sempre cotto di lei. I due poi progetteranno di partire per l’estero se le cose non prendessero una brutta piega quando Emir scoprirà cosa ha combinato. Dagli spoiler di Endless Love si evince che Asu apparirà disperata, dato che avrà paura di finire in carcere. Pertanto, suo fratello l’aiuterà ad organizzare un nuovo piano se questo non implicasse il sacrificio di Tufan.

Endless Love prossime puntate: Tufan muore per mano di Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende Emir approfittando di un momento di distrazione di Tufan fingerà una specie di rapimento grazie all’aiuto dei suoi complici. Asu verrà legata ad una sedia e truccata in modo da sembrare maltrattata. La ragazza a questo punto chiederà aiuto ad uomo che giungerà un fucile in mano. Proprio in quel momento giungerà Tufan ed Asu fingerà di essere stata salvata dal rapimento. La ragazza a questo punto fuggirà velocemente nel bosco inseguita da Tufan che verrà investito da un camion. Il pubblico a questo punto scoprirà che l’autista era un complice pagato da Emir per uccidere il ragazzo.. L’incidente verrà ripreso dalle telecamere e per questo la morte di Tufan passerà per qualcosa di accidentale.