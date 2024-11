Endless Love anticipazioni: Tarik finisce in carcere per la morte di Ozan

Endless Love si appresta alla conclusione previste per le prossime settimane in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Tra i protagonisti assoluti ci sarà sicuramente Tarik, il fratello di Kemal e Zeynep. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia rivelano che il giovane pagherà un prezzo molto alto per l’adorata sorella. Kemal crederà che Ozan sia morto per colpa di Tarik, reo di averlo appeso al soffitto per simulare un suicidio. Ma l’epilogo di questa complicatissima storyline arriverà soltanto nelle ultime puntate di Endless Love. I telespettatori scopriranno che Tarik non era l’unico responsabile in quanto Asu voleva sbarazzarsi di Ozan per far soffrire Nihan, rea di aver rubato il cuore di Kemal. Era stata lei a pagare un complice per iniettare al giovane Sezin una dosa massiccia di veleno.

Endless Love ultime puntate: Tarik decide di salvare Zeynep dall’arresto

Nelle ultime puntate di Endless Love, Zeynep crederà fino all’ultimo di aver ucciso Ozan, soffocandolo con un cuscino in ospedale all’oscuro delle macchinazioni di Asu. Ma ecco che Tarik deciderà di salvare sua sorella che sarebbe stata altrimenti condannata a molti anni di prigione. I sensi di colpa dilanieranno l’uomo che alla fine dovrà rassegnarsi a passare il resto della sua vita in una fredda cella quando deciderà di consegnarsi alla polizia. Ma non sarà l’unico a finire in carcere, stessa sorte toccherà a Leyla che verrà rilasciata dopo 4 anni di detenzione. Per la sorella di Vildan ci sarà il lieto fine visto che ad attenderla fuori dall’istituto ci sarà Ayhan, con il quale vivrà una vita felice. A conclusione della seconda stagione, i Soydere, i Sezin, Zehir e Zehra si uniranno tutti insieme per i festeggiamenti.