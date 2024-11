Endless Love anticipazioni: Hakan giura vendetta contro Emir, ecco cosa farà

Diversi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Hakan passerà alcuni momenti bui. La polizia lo estrometterà dal caso della morte di Ozan quando scoprirà che è stato corrotto da Emir. In realtà, sarà Mercan che dopo averlo smascherato metterà alle strette il collega. Al momento, Hakan si troverà senza lavoro mentre la sua vita sentimentale procederà a vele spiegate. Dagli spoiler di Endless Love si evince che ferveranno i preparativi di matrimonio con Zeynep, sebbene quest’ultima dimostri di essere innamorata di Emir. La donna sarà raggiunta da tutti i parenti in chiesa mentre Hakan attenderà l’arrivo di suo fratello Safak dall’Inghilterra. L’uomo di legge consiglierà all’uomo di non andare da Emir, in quanto teme che ci siano dei problemi.

Endless Love nuove puntate: Hakan punta una pistola contro Emir per aver rapito Safak

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Safak sarà in ritardo alla cerimonia in comune. Hakan a questo punto crederà che suo fratello non abbia trovato posteggiato. Purtroppo la verità si rivelerà un’altra visto che il giovane verrà rapito dai complici di Emir. Quando Hakan si metterà in contatto con Safak scoprirà che il diabolico imprenditore ha dettato delle imposizioni per liberarlo. L’uomo di legge sarà costretto a rinunciare a Zeynep pur di rivedere suo fratello vivo. Hakan accetterà il ricatto se poi non decidesse di vendicarsi di Emir. L’uomo seguirà il marito di Nihan mentre starà cercando di uccidere Kemal. Il commissario punterà una pistola contro Emir, che però apparirà troppo preso da Nihan che rischierà la vita per salvare l’amato. Alla fine, Hakan avrà la peggio, visto che verrà ferito da un colpo di pistola alla mano che permetterà ad Emir di scappare.