Endless Love anticipazioni: Leyla scopre il segreto di Ayhan, ecco cosa nasconde

Molteplici colpi di scena si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Leyla conoscerà meglio Ayhan, l’uomo che era rimasto accanto a Kemal nei momenti più difficili della sua vita. Tra i due scoppierà l’amore sebbene la relazione non sia vista di buon occhio da Vildan. Dagli spoiler si evince che la sorella di Leyla assolderà un detective privato per fare alcune indagini su Ayhan. Molto presto, Vildan e la sorella scopriranno che l’uomo conosceva la loro famiglia. Nel 1982 infatti era stato accusato di truffa ai danni del loro padre. Leyla prenderà quindi le distanze da Ayhan.

Endless Love, prossime puntate: Leyla indaga sul passato di Ayhan

Nelle prossime puntate di Endless Love, in programma a breve in tv, Leyla continuerà ad indagare sul passato di Ayhan. La donna mostrerà dei dubbi sulla cattiva fede dell’uomo. Molto presto, la donna scoprirà che Ayhan era stato incastrato da suo padre perché era diventato un testimone scomodo. All’epoca minorenne, il giovane era stato accusato di un crimine mai commesso in quanto aveva scoperto che il padre di Leyla era il responsabile della morte del socio. La sorella di Vildan chiederà scusa a Ayhan se lui non volesse sentir ragioni dimostrando di essere molto deluso dalle accuse infondate. Una nuova storyline che terrà alta l’attenzione dei fan della serie tv, che ogni giorno è seguita da oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5.