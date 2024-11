Endless Love anticipazioni: Hakan sul punto di sposare Zeynep ma poi accade l’imprevisto…

Tanti colpi di scena avranno luogo nelle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Zeynep e Hakan decideranno di diventare marito e moglie. Purtroppo l’uomo di legge inizierà ad avere dei ripensamenti quando ascolterà un audio con la voce di suo fratello Safak. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Hakan scoprirà che alcuni complici di Emir hanno rapito suo fratello per convincerlo a non sposare la sorella di Kemal. L’uomo verrà ricattato dal diabolico imprenditore che farà delle minacce nei confronti di suo fratello se osa sposarsi con Zeynep.

Endless Love anticipazioni: Hakan lascia Zeynep sull’altare a causa di Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love, Hakan fuggirà dall’altare dove doveva sposare la sorella di Kemal. Il commissario scapperà dalla cerimonia per incontrarsi con alcuni uomini che terranno in pugno Safak. Intanto Kemal si metterà all’inseguimento dell’uomo di legge per capire il motivo della sua fuga. L’uomo ribadirà di non poter sposare Zeynep per alcuni suoi motivi personali omettendo il ricatto di Emir. Huseyin pregherà suo figlio di lasciare andare Hakan per poi cadere affranto su di una poltrona. Fehime, invece, si prenderà cura di Zeynep, triste per l’affronto subito. Una scena che sarà spiata da Emir, il quale sarà nascosto davanti al palazzo delle cerimonie.