Endless Love anticipazioni: Zeynep perde il suo bambino, Emir il colpevole

Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Zeynep pagherà la cattiveria di Emir. L’uomo studierà un piano per impedire a Nihan di diventare la moglie di Kemal. L’imprenditore desideroso di vendetta vorrà riprendersi la giovane Sezin per portar far da padre alla piccola Deniz. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che quando Zeynep capirà le intenzioni di Emir proverà a fermarlo mettendo in pericolo la sua stessa vita. La donna sarà coinvolta in un drammatico incidente stradale, le cui conseguenze saranno drammatiche.

Endless Love prossime puntate: Zeynep chiede perdono a Kemal

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Zeynep perderà il bambino che attendere, tanto da sprofondare nel dolore. Fehime correrà da sua figlia in ospedale per starle vicino. La donna chiederà a sua madre di farle vedere suo fratello per chiedergli perdono. Kemal a questo punto si presenterà al letto della sorella, concedendole il perdono e meditando una vendetta nei confronti di Emir. Nihan, intanto, apparirà in ansia per la salute di Zeynep, che comincerà a riposarsi per riprendere le forze. Emir, invece, si pentirà del male commesso alla sua ex amante, salutando quel bambino mai venuto alla luce. Allo stesso tempo, Hakan grazie alla confessione di Mehmet emetterà un mandato d’arresto per l’imprenditore che nel frattempo cercherà una via di fuga.