Endless Love anticipazioni: Fehime rivaluta Nihan dopo aver appreso le bugie di Asu

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori potranno vedere da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che la gioia per Asu durerà poco dopo essersi sposata con Kemal. La donna apprenderà dai settimanali il suo legame di parentela con Emir. Asu proverà a negare ma suo marito la costringerà ad ammettere tutta la verità di fronte a tutta la famiglia. Stando agli spoiler di Endless Love si apprende che Asu sarà disperata, tanto da correre da Emir per chiedergli se era stato lui a parlare con i giornalisti. L’imprenditore spiegherà che Kemal sapeva già del loro legame e che l’ha sfruttata sola per ottenere le quote dell’azienda. Asu non saprà più a quale porta bussare e così farà ritorno da Fehime.

Endless Love prossime puntate: Fehime non considera più Asu come sua figlia

Nelle prossime puntate di Endless Love, Fehime apparirà molto dura con la nuora, rivalutando invece Banu. Asu – in lacrime – proverà a spiegare alla donna di essersi fatta condizionare da Hakki nel cercare vendetta. Ma Fehime le urlerà di non considerarla più come sua figlia. Asu a questo punto ricorderà alla suocera che lei e Kemal sono sposati e di non voler perdere suo marito. Ma la donna caccerà la nuora, non volendo sentir ragioni. Successivamente Fehime si renderà conto di aver fatto soffrire Nihan e di essere debitrice nei suoi confronti. La donna inoltre si sentirà ferita dalle bugie di Asu che non le daranno pace. Per questo motivo, la madre di Kemal si metterà a letto rifiutandosi di alzarsi, facendo preoccupare tutti quanti. Nuovo emozioni aspettano il pubblico italiano nelle prossime puntate della serie tv in onda da lunedì al sabato su Canale 5.