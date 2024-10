Endless Love anticipazioni: Emir tenta di bruciare viva Zeynep, il folle gesto

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Emir sarà spietato quando rapirà Deniz e chiuderà Zeynep all’interno di una stanza. L’imprenditore per vendicarsi dell’ex amante cospargerà di benzina il letto per poi accendere una candela. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’uomo vorrà innescare un incendio con l’intenzione di uccidere la sorella di Kemal. Nihan, nel frattempo, seguirà suo marito in macchina, non trovando Deniz in casa. La pittrice proverà a chiamare Kemal e successivamente avviserà la polizia, raccontando quanto accaduto alla bambina.

Endless Love prossime puntate: Kemal salva Zeynep dalle fiamme

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che la vita di Zeynep apparirà appesa ad un filo. Kemal riuscirà a mettersi in contatto con sua sorella e raggiungere la camera ormai in fiamme. Soydere riuscirà a spegnere le fiamme con una coperta per poi mettere in salvo Zeynep. La giovane – sotto choc – ringrazierà suo fratello per averle salvato la vita. Dopodiché, Kemal chiederà notizie della piccola Deniz. Ma Zeynep dimostrerà di non avere informazioni di dargli, ammettendo di essere scappata con Emir. Sarà in questo frangente, Hakan chiederà alla donna di non fidarsi dell’imprenditore. Kara Sevda, titolo originale della serie tv, è in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming su Mediaset Infinity.