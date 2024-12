Endless Love anticipazioni: Emir rovina la festa di fidanzamento ufficiale tra Nihan e Kemal, ecco come

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. La serie tv made in Turchia segnalano che Nihan sarà sempre più vicina a realizzare il suo sogno d’amore con Kemal grazie all’aiuto di Tarik. Quest’ultimo minaccerà Galip che tradirà Emir e confesserà gli inganni dell’azienda. Informazioni che serviranno a Kemal per costringere il rivale ad arrendersi. L’imprenditore accetterà di divorziare da Nihan pur di evitare la prigione. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal organizzerà una romantica proposta di nozze a Nihan con tanto di anello di fidanzamento. Nel frattempo, Emir piangerà con Zeynep la fine delle sue nozze. Pertanto, la donna deciderà di consegnare all’imprenditore la chiavetta Usb, capace di farlo finire in carcere.

Endless Love nuove puntate: Emir sposa Zeynep per rovinare la felicità di Kemal e Nihan

Nelle nuove puntate di Endless Love, Emir parlerà con Mujgan che lo inviterà a lasciare il passato alle spalle e pensare al bambino che attende da Zeynep, che lo ama davvero. Nonostante questo, l’uomo organizzerà un piano per rovinare la felicità di Nihan e Kemal. Questi ultimi organizzeranno una festa per il fidanzamento ufficiale dove giungeranno Vildan, Leyla, Huseyin e Fehime. Assente invece Zeynep, ripudiata dal padre dopo essere stata abbandonata all’altare da Hakan. Emir deciderà di rovinare il bel momento servendosi di Zeynep, che crederà di aver presto il posto di Nihan nel suo cuore. L’imprenditore chiederà alla ragazza di venire a casa sua senza rivelarle il motivo. Una volta arrivata, Zeynep scoprirà che Emir intende sposarla e che Mujgan farà da testimone. Una gioia che avrà vita breve visto che il giorno dopo l’ex di Nihan lascerà la moglie, ammettendo di averla sposata solo per colpire Kemal.