Endless Love anticipazioni: Emir rapisce Deniz, Nihan costretta a fare una scelta folle

Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Endless Love visibili nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che l’atrocità di Emir non avrà limiti. L’uomo diventerà ancora più cattivo quando Nihan e Kemal decideranno di diventare marito e moglie. L’imprenditore inoltre perderà la testa quando Zeynep abortirà il suo bambino. Dagli spoiler di Endless Love si evince che Emir rapirà Deniz con l’intenzione di scappare all’estero insieme a lei. L’uomo si farà accompagnare nella fuga da Zeynep, che userà come esca contro Kemal. Emir tuttavia avrà come unico obbiettivo quello di avere Nihan tutta per sé nonostante sia appena diventata la moglie del rivale.

Endless Love nuove puntate: Nihan deve decidere se far morire Deniz o Kemal

Nelle nuove puntate di Endless Love in onda prossimamente su Canale 5, Emir userà Deniz come esca per attirare Kemal e Nihan nello stesso luogo. L’imprenditore non avrà nessuna intenzione di consegnare la bambina mettendo la coppia sotto minaccia. A tal proposito, Nihan si troverà di fronte ad una situazione inaspettata quando Emir la inviterà a fare una scelta tra Deniz e Kemal. La donna dovrà scegliere chi far morire tra sua figlia e suo marito. Quest’ultimo a questo punto guarderà dritto negli occhi di Nihan, chiedendole di sparargli per mettere in salvo Deniz. Alla fine, la pittrice sparerà contro suo marito dopo che Emir le metterà una pistola in mano. Un momento davvero drammatico pronto a sconvolgere nuovamente i telespettatori di Canale 5.