Endless Love anticipazioni choc: Asu viene rinchiusa in un sanatorio

Diversi colpi di scena terranno alta l’attenzione dei telespettatori di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Asu confesserà alla commissaria Mercan di aver provato ad uccidere NIhan, in quanto gelosa del suo rapporto con Kemal. La donna inoltre ammetterà di aver ucciso Ozan e Tufan. Per questo motivo, per la sorella di Emir si apriranno le porte del carcere. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu verrà condannata all’ergastolo sebbene la difesa sostenga che sia incapace di intendere e di volere a causa di una patologia psichiatrica di cui aveva sofferto quando era adolescente. Il giudice accetterà che Asu venga sottoposta a delle visite per confermare la malattia psichiatrica incompatibile col regime carcerario.

Endless Love nuove puntate: Asu viene accompagnata in un sanatorio

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che gli esami confermeranno che Asu è malata, tanto che un poliziotto l’accompagnerà in un sanatorio per venire sottoposta ad una cura psichiatrica. La donna apparirà disperata e per questo implorerà l’aiuto prima del poliziotto e poi di Emir che la osserverà da lontano. Proprio quest’ultimo proverà a calmarla garantendole che non starà in sanatorio per molto tempo. Emir infatti cercherà di rassicurare sua sorella, dicendole che è sempre meglio stare in clinica che in prigione. Ma Asu non starà più a sentire le sue parole, tanto da essere un fiume in piena. Alla fine, la donna urlerà tutto l’odio che prova nei confronti di Kemal.