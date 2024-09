Endless Love anticipazioni: Asu provoca il grave incidente stradale di Nihan

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Nihan rischierà davvero di morire. Tutto inizierà quando la donna finirà al centro delle mire di Asu, la quale non sopporterà più la sua presenza vicino a Kemal. La sorella di Emir mediterà quindi vendetta contro la rivale, meditando di sbarazzarsi di lei. Dagli spoiler di Endless Love si evince che Asu vorrà far morire Nihan senza destare sospetti. Pertanto, la donna incaricherà alcuni suoi scagnozzi di manomettere l’auto della pittrice per provocare un incidente stradale mortale. Un piano che darà i suoi frutti visto che Nihan perderà il controllo del veicolo finendo fuori strada.

Endless Love prossime puntate: Nihan tra la vita e la morte in ospedale

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Nihan perderà i sensi, vittima di una gravissima emorragia. I medici si riserveranno la prognosi, tanto che la pittrice lotterà tra la vita e la morte in ospedale. I dottori a questo punto sottoporranno la donna ad un intervento salvavita che richiederà una trasfusione di sangue. Pertanto, il personale si metterà alla ricerca di una persona compatibile con lo stesso gruppo sanguigno di Nihan. Kemal scoprirà che si tratta della sorella Zeynep, alla quale chiederà di intervenire per salvare la vita alla pittrice. Puntate ricche di suspence che tengono incollati ogni giorno oltre 2 milioni di telespettatori con uno share che oscilla tutti i giorni dal 18 al 20% che ha permesso alla serie tv turca di superare gli ascolti di Beautiful.