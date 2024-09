Endless Love anticipazioni: Kemal confessa i sentimenti per Nihan e la bacia

Momenti emozionanti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal capirà di non avere futuro con Asu e per questo si toglierà l’anello di fidanzamento. La sorella di Emir, a questo punto, scoppierà in lacrime. Soydere si sentirà subito in colpa in quanto non aveva intenzione di farle del male. L’uomo confesserà di essere sempre innamorato di Nihan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu inviterà Kemal a stare lontano dalla pittrice se non vuole essere ucciso da Emir. Ma Soydere non si lascerà intimidire dalle parole dell’ex fidanzata, informandolo di essere morto senza di lei. Allo stesso tempo, l’uomo porterà avanti le sue indagini sulla morte di Ozan insieme a Nihan, decisa a vendicare la morte del fratello.

Endless Love nuove puntate: Kemal strappa un bacio a Nihan

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Nihan sarà furiosa quando scoprirà che Kemal ha lasciato Asu e per questo Emir potrebbe tornare ad essere una minaccia per loro. La pittrice a questo punto avvertirà l’uomo che il loro gioco di squadra è ormai giunto al termine. Ma Kemal non si darà per vinto, inseguendola fino ad un capannone dove ammetterà i sentimenti che prova per lei. L’uomo implorerà NIhan di dirgli perché vive con Emir, dato che potrebbe essere l’assassino di Ozan. La donna risponderà che lo sta facendo solo per vendicarsi di lui. Alla fine, Kemal strapperà un bacio alla donna senza darle il tempo di riflettere. Una manifestazione d’affetto che farà felici i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Kemal, Nihan e Emir.