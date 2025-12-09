Emma Bonino dimessa: “Sto meglio, grazie a tutti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Buone notizie per Emma Bonino: la storica leader radicale è stata dimessa dall’ospedale dove era ricoverata dal 30 novembre scorso. L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale del partito +Europa, che ha espresso grande sollievo per il miglioramento delle condizioni di salute.

La 76enne politica italiana, nota per le sue battaglie civili, aveva destato preoccupazione quando era stata ricoverata d’urgenza. “Ringrazio tutti per l’affetto dimostrato”, avrebbe detto la Bonino secondo fonti vicine alla famiglia.

Il ritorno a casa

Il rientro a casa rappresenta un momento importante per la veterana della politica italiana, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. I medici hanno comunque raccomandato un periodo di riposo assoluto e monitoraggio costante.

I colleghi di partito hanno espresso la loro gioia: “Emma è una combattente, siamo felici di questo risultato positivo“. La notizia ha suscitato reazioni di sollievo in tutto l’arco parlamentare, segno del rispetto trasversale di cui gode la Bonini.

Nonostante le dimissioni, la leader di +Europa dovrà seguire un percorso di cure e controlli periodici. Il suo rientro nell’agone politico è previsto gradualmente, secondo i tempi che i medici riterranno opportuni.